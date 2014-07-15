中国金融：预计今年人民币贷款增约9.5万亿，M2增速13-14%--央行官员

路透北京7月15日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周二预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右，广义货币供应量(M2)增速在13-14%之间，社会融资规模约18.5万亿元。

路透获得的盛松成在金融数据发布本地媒体吹风会上的讲话录音显示，他并强调，下半年稳健的货币政策取向不会改变。在目前货币信贷总量基础上，调控关键在于调整信贷结构、盘活存量，而不是一味的再追求总量上的增长。

他指出，人民币贷款增量最高的时候是在应对国际金融危机的2009年，当时是9.59万亿元，去年是8.89万亿元，“今年超过9万亿是肯定的，全年可能会在9.5万亿元左右，我觉得可能是比较合适的。当然，也不能完全排除说不超过9.59万亿元。”

央行今日稍早公布数据显示，随着一系列微刺激政策进一步显效，6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。

不过业内人士指出，随着经济走稳向好的趋势逐渐确立，政策刺激的步伐将放缓，加之6月M2增速远超今年13%的调控目标，这亦将制约货币政策放松的空间，短期内政策面将进入一个观察期。

盛松成强调，下半年，央行将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

此外，他并表示，房地产市场要稳定预期，应该对不同区域和一、二、三线城市房地产市场进行深入研究，采取一些区别性的、包括金融、财税、土地等方面的政策预调、微调。

“对于房地产市场，预期比什么都重要，...甚至在某种意义上可以说比所谓的刚性需求还重要。”他说，因为一旦预期价格是下降，那么可能原来是刚性需求的，都可能变成不是刚性的了，可以不买了，等到今后再买；如果预期价格是比较平稳的，或是预期略有一点上升的，那么可能该买的就买了。

据其介绍，6月末，房地产贷款余额16.16万亿元，同比增长19.2%，增速比上季末高0.4个百分点，比上年同期高1.1个百分点。上半年整个房地产贷款增速，包括地产开发、房产开发和个人按揭贷款增速都基本稳定在19%左右，而同期各项贷款增速在14%左右。