投行观点：投资者看好下半年股市，经济复苏令通胀预期上升--美银美林

路透香港7月15日 - 美银美林7月份的基金经理调查显示，全球投资者再次强劲看好2014年下半年的股票市场前景；有61%全球资产配置者目前正在增持股票，是自2011年初以来该项指标此项调查出现的最高读数。

调查指出，对下半年复苏的强劲定位反映了投资者对通胀的预期出现大幅上升。有71%的全球核心消费者价格指数将会在未来12个月出现上涨，这个比例较上个月升13个百分点。对大宗商品的风险、尤其是那些对通胀比较敏感的资产类别，已经上升至一年多以来的高位。

愈来愈多的投资者认为通胀水准正在攀升，同时全球增长率依然低于趋势平均值水准。尽管对于宏观经济表现的信心依然非常高。有69%的受访者预计未来一年世界经济将会继续走强。

估值和尾部风险并没有打击基金经理们的乐观情绪。有21%的基金经理认为股市估值偏高--这是2000年以来这项调查的最高资料。对中国债市可能会出现违约的顾虑，“资产狂热症”和自上个月以来欧元区通缩已全面隐退。现在地缘政治危机的前景作为对金融市场稳定性的最大尾部风险和威胁而凸显出来。

＂投资者对全球经济增长、通胀、股市和风险承受力看法的改善都说明下半年宏观经济面有可能会正常化。这会最终导致利率的正常化。如果经济增长真的会提速，波动性也会上升。＂美银美林首席投资策略师Michael Hartnett表示。

该行欧洲股票机量化策略师Obe Ejikeme说：＂由于欧洲经济复苏过于缓慢，这个地区正在成为全球市场上的一个过客，因为投资者将他们的希望放在了别处。＂

美银美林表示，在地区性投资者的眼里，全球经济增长的再次发力将最有可能成为欧元区经济增长的动力来源。33%的受访者指出了这个推动因素，比上个月增长8%。这个因素已经超越了重新刺激计划，成为受访人士眼中的欧元区经济复苏的主要动力。

全球调查受访者已将预计的欧洲央行推出量化宽松政策的时间进一步推后。现在有25%的受访者预计量化宽松政策将于2015年出现，比例较6月时的15%高，但仅有12%预计将于三季度宽松银根。

此背景下，受访人士已对欧洲股票失去信心。仅有10%的受访者现在最看好在未来一年增持该地区股票，比例较6月时减少11个百分点。德国股市尤其失宠。仅有净12%的受访地区基金经理在未来12个月会增持该市场股票，而上个月时该比例为31%。

此外，调查显示投资者对欧元区周边成员国的敞口意愿同样也在下降。美国高收益债券已取代欧盟周边成员国债券（环比跌9个百分点点），成为基金经理认为最拥挤的投资交易。