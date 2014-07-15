更新版1-美股业绩：摩根大通第二季获利下降8%，受累于证券交易业务滑坡

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在声明中称，“第二季末前，我们看到所有业务都出现令人鼓舞的迹象，其中包括批发业务利用率上升，商业银行业务渠道做强，以及市场活动有所改善，”

第二季固定收益及股市营收较上年同期下降15%，至35亿美元。

摩根大通管理层曾表示，机构投资者似乎远离债券，因为缺少对利率和汇率未来走势的有力预测。

银行家仍坚信成交量最终将反弹，但一些投资者担心许多业务可能将永远失去，因出现了旨在使银行体系更安全的监管调整。

摩根大通称，抵押贷款利润下降38%，至7.09亿美元，同时抵押贷款申请数量下挫54%，至301亿美元。

美国抵押贷款总体数量过去15个月来持续下降，因抵押贷款利率上升。贷款需求亦因春季销售季较上年疲弱而受挫。(完)