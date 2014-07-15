国际油市：亚洲航煤现货价差升至三周高位，新加坡现货需求增长

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透香港7月15日 - 周二亚航煤现货价差周二升至三周高位，因市场预期夏季航空旅行增加，从而带动新加坡现货市场的需求增长。
路透数据显示，7月迄今，新加坡现货市场达成四笔航煤交易，6月仅达成一笔。
现货价差缩窄至每桶负0.19美元，为6月23日以来最高，当时为负0.16美元。
一新加坡交易商称，该地区航煤需求仍低迷，当前将亚洲船货运往他处的套利窗口关闭。
超低硫柴油现货升水升至每桶1.36美元，创6月2日以来最高，当时为每桶1.46美元。
新加坡现货市场达成两笔交易，一笔柴油交易，一笔航煤交易。
道达尔向BP售出15万桶10 ppm柴油，7月30日-8月3日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.40美元。
摩科瑞从BP买入10万桶航煤，7月30日-8月3日交付，价格为每桶较新加坡报价升水0.10美元。(完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。