版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 19:44 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差升至三周高位，新加坡现货需求增长

路透香港7月15日 - 周二亚航煤现货价差周二升至三周高位，因市场预期夏季航空旅行增加，从而带动新加坡现货市场的需求增长。

路透数据显示，7月迄今，新加坡现货市场达成四笔航煤交易，6月仅达成一笔。

现货价差缩窄至每桶负0.19美元，为6月23日以来最高，当时为负0.16美元。

一新加坡交易商称，该地区航煤需求仍低迷，当前将亚洲船货运往他处的套利窗口关闭。

超低硫柴油现货升水升至每桶1.36美元，创6月2日以来最高，当时为每桶1.46美元。

新加坡现货市场达成两笔交易，一笔柴油交易，一笔航煤交易。

道达尔向BP售出15万桶10 ppm柴油，7月30日-8月3日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.40美元。

摩科瑞从BP买入10万桶航煤，7月30日-8月3日交付，价格为每桶较新加坡报价升水0.10美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐