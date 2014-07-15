美国热股：摩根大通第二季获利下降8%，股价盘前上涨逾2%

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透7月15日 - 按资产计美股最大的银行--摩根大通第二季获利下降8%，因大型机构的债券和外汇交易回落，打击了该行的证券交易业务。
摩根大通第二季净利降至59.9亿美元，合每股盈余1.46美元，上年同期分别为65亿美元和1.60美元。
摩根大通股价在盘前交易中上涨2.7%至57.80美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。