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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 20:25 BJT

美国热股：摩根大通第二季获利下降8%，股价盘前上涨逾2%

路透7月15日 - 按资产计美股最大的银行--摩根大通第二季获利下降8%，因大型机构的债券和外汇交易回落，打击了该行的证券交易业务。

摩根大通第二季净利降至59.9亿美元，合每股盈余1.46美元，上年同期分别为65亿美元和1.60美元。

摩根大通股价在盘前交易中上涨2.7%至57.80美元。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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