重温稿-《焦点》中国六家央企率先领改革“作业单”，国企改革热潮将再起

* 首批六家央企进入改革试点名单

* 国资委确定改革方向，为后续国企树立标杆

* 改革效应短期难体现，主题炒作将热络

作者 林琦/张晓翀

路透上海7月15日 - 经过大半年筹备，中国确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。由于国资委已确定各家企业的改革方向，且目标和任务明确，这些企业的改革经验无疑将为逾100家央企及无数地方国企树立良好标杆。

无论是资本运营还是现代公司治理制度的探索，都将为目前显得相对沉闷的国有企业注入新鲜活力，提升管理效率。而国内外资本市场对于国企改革亦是寄予厚望，首批央企改革名单的确定，近期将为市场带来新的炒作题材。

西南证券研发中心首席研究员张仕元认为，“这是好事啊，国企改革讲了这么久了，怎么改，改哪些内容，哪些做试点，大家一直都有所期待，这次出台的政策明确了改革内容。”

他表示，这六家央企市场化基础较好，所以选择它们试点做的过程中应该比较顺利，而且能够有序推进，将成为其他企业的榜样。

“四项改革试点不是搞‘盆景’，也不是搞政策‘洼地’，而是要试新体制、新机制、新模式，探索出国企改革进行时的新路子、新方法。”国资委全面深化改革领导小组办公室主任彭华岗在周二新闻会上表示。

国资委今日宣布，中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业；中国医药集团和中国建材集团为央企发展混合所有制经济首批试点企业；中国节能集团、建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。国资委还将选择两至三家企业开展派驻纪检组试点。

其实，十八届三中全会去年已提出，将允许更多国有经济发展为混合所有制经济，国有资本投资项目允许非国有资本参股；组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本运营公司等。市场一直在期待国资委能出台具体国企改革方案。

**改革路径明确**

此次，国资委已给每个方向的试点企业制定“作业单”，期望通过他们的试点，探索出改革路径及获取一些实践操作经验。

彭华岗指出，国有资本投资公司试点将探索以管资本为主加强国有资产监管的体制模式，并将探索国有资本投资公司如何有效服务国家战略目标，调整优化投资方向和重点，提高国有资本的运营效率和效益。

而混合所有制试点将重点在六方面进行探索，例如探索建立混合所有制企业有效制衡的公司法人治理机构；探索职业经理人制度和市场化劳动用工制度、探索市场化激励和约束机制、探索员工持股等。

他表示，国资委希望通过试点和企业一起探索破解改革难题，通过试点进一步总结经难，从而以点带面，有序推进改革。

“因企制宜，一企一策，”彭华岗说，将由企业提出试点方案，牵头厅局与试点企业进行对接，确保可操作、能落实、有突破、出经验。企业试点方案将提交国资委改革领导小组审议，成熟一个、审议一个、实施一个。

他还指出，国资委将注意总结可推广、可复制的经验，从中提炼出可以指导全国相关改革的可操作办法和制度性安排，及时完善相关政策文件；将及时把符合条件的企业纳入试点，逐步扩大试点范围。

张仕元亦表示，这次由国资委正式推出的试点，和之前中石化 的改革有所区别。这次是一个系统性的改革，毫无疑问也会给地方国有企业的改革提供一个指引。

中国石化此前宣布，为其油品销售业务引入社会和民间资本，拟出售最多30%股权，从而实现混合所有制经营。这是自去年11月十八届三中全会以来，中国首个宣布进行重大改制的中央企业。

华泰证券首席策略分析师徐彪认为，混合所有制试点启动，意味着整体方案出炉已经越来越近，也意味着混合所有制将进入波澜壮阔的自上而下推动阶段。

**给资本市场带来题材**

央企层面改革的破冰，将给资本市场带来一些预期利好因素，例如国企管理效率提升将增厚公司业绩、混合所有制可能使上市公司获得集团资产注入等。不过这些利好效应预计难以在短期显现。

湘财证券策略分析师朱礼旭指出，试点公司管理人员选聘、业绩考核、薪酬管理可能会对市场影响较大，相当于为央企子公司效率的提升打开一个空间。不过现在仅仅是试点，还没有全面的铺开，试点没有两三年的时间出不来经验。

中银国际证券策略分析师周荣华认为，不管是资产注入还是提升效率释放业绩都是中长期的，短期来看，市场更多的还是以主题投资的角度来理解。进入试点名单的央企，旗下上市公司都会存在未来资产注入和业绩改善的预期，主题炒作机会就会出现。

“最初阶段会一窝蜂地形成快速的上涨和快速的炒作，然后进入到调整等待的阶段，再去观察事件的进展。”他预计。

央企改革试点名单近日已在市场流传，中粮和国投等名列其中。部分相关个股已开始提前上涨，例如中粮地产 已连续两天涨停，中粮生化 和中粮屯河 亦连续两天大涨。

而国投旗下多家A股公司则自周一起停牌，例如国投电力 、国投新集 等，其停牌原因为国家开发投资公司存在拟披露的重大事项。

“国有资本投资公司试点企业似乎更有想象空间，而混合所有制仅提及员工持股、股权激励，内生性增长相对空间有限。”上海一位券商分析师指出。（完）