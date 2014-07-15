国际油市：亚洲8月下半月石脑油裂解价差处于数年高点，因供应紧张

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透新加坡7月15日 - 亚洲8月下半月石脑油裂解价差周二涨9%，至数年高点每吨190.58美元，汽油裂解价差徘徊在一年高位每桶15.26美元附近，因供应持续紧张。
上次石脑油裂解价差接近190美元还是在2008年1月25日，即金融危机爆发前。
交易商称，印度炼厂断供及进行维护，以及石化领域有强烈买兴，维持石脑油的多头走势。
尽管8月将有约120万吨西方石脑油运抵亚洲，但交易商称多数船货将被汽油行业吸收。
新加坡市场达成两笔交易，均为石脑油交易。
维多向Socar售出一笔9月上半月交货的石脑油船货，价格为每吨979美元。
壳牌向Noble售出9月上半月石脑油船货，价格为每吨979美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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