国际油市：亚洲8月下半月石脑油裂解价差处于数年高点，因供应紧张

路透新加坡7月15日 - 亚洲8月下半月石脑油裂解价差周二涨9%，至数年高点每吨190.58美元，汽油裂解价差徘徊在一年高位每桶15.26美元附近，因供应持续紧张。

上次石脑油裂解价差接近190美元还是在2008年1月25日，即金融危机爆发前。

交易商称，印度炼厂断供及进行维护，以及石化领域有强烈买兴，维持石脑油的多头走势。

尽管8月将有约120万吨西方石脑油运抵亚洲，但交易商称多数船货将被汽油行业吸收。

新加坡市场达成两笔交易，均为石脑油交易。

维多向Socar售出一笔9月上半月交货的石脑油船货，价格为每吨979美元。

壳牌向Noble售出9月上半月石脑油船货，价格为每吨979美元。(完)

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