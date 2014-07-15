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中国财经报道 | 2014年 7月 15日 星期二 21:32 BJT

更新版1-美股业绩：高盛季度获利增长5%，受益于投行部门营收的增长

机构投资者远离债市，因为缺少对利率和汇率未来走势强有力的看法。

高盛固定收益、外汇及大宗商品交易部门净营收下降10%，至22.2亿美元。

分析师此前预计营收跌幅更大。Bernstein Research分析师Brad Hintz此前预计，第二季固定收益交易营收为18亿美元。

高盛投资银行及贷款部门净营收跳增46%，至20.7亿美元，其中包括12.5亿美元股市投资的净收入。

据汤森路透数据，今年上半年投资银行以及股票承销业务亦扶助了该行业绩。

包括企业并购、债券承销及股票承销在内的投资银行业务营收增长15%，至17.8亿美元。

高盛多数利润来自在资本市场的交易和投资。(完)
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