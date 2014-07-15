更新版1-美股业绩：高盛季度获利增长5%，受益于投行部门营收的增长

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
机构投资者远离债市，因为缺少对利率和汇率未来走势强有力的看法。
高盛固定收益、外汇及大宗商品交易部门净营收下降10%，至22.2亿美元。
分析师此前预计营收跌幅更大。Bernstein Research分析师Brad Hintz此前预计，第二季固定收益交易营收为18亿美元。
高盛投资银行及贷款部门净营收跳增46%，至20.7亿美元，其中包括12.5亿美元股市投资的净收入。
据汤森路透数据，今年上半年投资银行以及股票承销业务亦扶助了该行业绩。
包括企业并购、债券承销及股票承销在内的投资银行业务营收增长15%，至17.8亿美元。
高盛多数利润来自在资本市场的交易和投资。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。