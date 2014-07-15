欧洲汇市：英镑升向六年高位，因英国通胀超预估燃点今年升息预期

* 英国6月通胀意外上升

* 英镑贸易加权指数追平六年高位

* 叶伦讲话后，英镑触及1.7192美元

路透伦敦7月15日 - 英镑贸易加权指数周二追平近期触及的六年高位，之前数据显示英国6月通胀意外上升，升速为1月来最快，燃点对英国今年可能升息的观点。

英国6月消费者物价指数(CPI)按年升1.9%，超过预估的按年升1.6%，升幅为1月以来最大。

英镑兑美元 攀升0.6%，至1.7192美元，此为约六年来最高，高于数据公布前的1.7078美元。英镑上涨也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话。叶伦称美国经济复苏未完成。

欧元兑英镑 下跌至一周低位0.7924英镑，较数据公布前的0.79755英镑下跌0.5%，距离近期触及的两年低位0.7915英镑不远。

英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 追平近期触及的约六年高位89.0。

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