表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为4.32

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透华盛顿7月15日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.015 低值 0.000 投资 0.020
价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 65.71% 投标倍数 4.32 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,356,500 总投标 151,107,771,500 竞争性投标得标 34,768,310,000 非竞争性投标得标 233,046,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/17 到期日 2014/08/14 CUSIP码 912796DQ9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。