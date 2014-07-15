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债券 | 2014年 7月 15日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为4.32

路透华盛顿7月15日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.015 低值 0.000 投资 0.020

价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 65.71% 投标倍数 4.32 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,356,500 总投标 151,107,771,500 竞争性投标得标 34,768,310,000 非竞争性投标得标 233,046,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/17 到期日 2014/08/14 CUSIP码 912796DQ9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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