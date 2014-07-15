南非汇市：兰特下跌，因旨在结束罢工的谈判破裂

路透约翰内斯堡7月15日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因金属行业雇主撤回向雇员提出的最终加薪提议，令结束罢工的希望破灭。

金属和制造业行业公司撤回向领导罢工的NUMSA工会提出的加薪10%的提议，NUMSA代表22万工人，要求加薪12-15%。

这次罢工已影响到汽车制造商，以及制造和建筑企业的营运。

1520 GMT，兰特兑美元 下滑0.3%，报10.7050兰特，稍早一度微幅上涨，因美国零售销售数据强于预期。