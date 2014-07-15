南非汇市：兰特下跌，因旨在结束罢工的谈判破裂

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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路透约翰内斯堡7月15日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因金属行业雇主撤回向雇员提出的最终加薪提议，令结束罢工的希望破灭。
金属和制造业行业公司撤回向领导罢工的NUMSA工会提出的加薪10%的提议，NUMSA代表22万工人，要求加薪12-15%。
这次罢工已影响到汽车制造商，以及制造和建筑企业的营运。
1520 GMT，兰特兑美元 下滑0.3%，报10.7050兰特，稍早一度微幅上涨，因美国零售销售数据强于预期。
交易员表示，在南非央行周四公布货币政策决定前，兰特不太可能突破近期交投区间。(完)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。