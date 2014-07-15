金属期市：期铜小升，投资人聚焦中国经济成长

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* 美联储称在可预见的未来实施宽松货币政策

* 美联储称美国经济复苏仍未完成

* 中国周三将公布第二季GDP

路透伦敦7月15日 - 期铜周二持稳，因对中国需求感到乐观和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的温和立场，抵销一些交易商对期铜近期涨势获利了结的卖盘。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融服务委员会表示，美国经济复苏仍未完成，就业市场状况仍不佳以及薪资迟滞为在可预见的未来实施宽松货币政策提供依据。

同时，投资者对中国增长放缓的忧虑缓解，他们对中国政府承诺保持经济稳定成长充满信心。

路透调查显示，受访的分析师预期，中国周三公布的第二季国内生产总值(GDP)将较上年同期增长7.4%，暗示经济保持稳定复苏。

“中国数据公布前，我们可能看到一些买盘，因为传闻GDP可能好于预期，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。

不过，他也表示，“期铜自6月中迄今上升了600美元。我预期，短期进一步上涨将有困难。”

伦敦金属交易所(LME)三个月指标期铜 收报每吨7,130美元，上涨0.14%，从稍早触及的两周低位7,078.25美元反弹。

期铜在7月8日触及四个半月高位7,212美元，较6月底位跳升9%。尽管整体经济人气改善，但期铜未能延续涨势。

交易商表示，期铜未能进一步上涨，显示卖出的技术信号。

“缺乏后续上升动能，技术性和投机性卖出更加确定，”一名在香港的交易商说。他预期支持位在7,080美元、7,045美元和6,900美元。

其他金属方面，期铝 收涨0.93%，报每吨1,960美元，稍早触及13个月新高1,967.25美元。

铝库存MAL-STOCKS跌至500万吨以下的22个月低位。

期锌 收低0.35%，报每吨2,299美元。期锡 收升0.11%，报22,175美元。期铅 收跌0.23%，报2,208美元。期镍 收跌0.13%，报19,325美元。(完)

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