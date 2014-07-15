纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至五个月低位，可可期货上涨

路透纽约/伦敦7月15日 - 阿拉比卡咖啡期货周二在交投清淡中下跌3%，至五个月低位，因技术卖盘和对巴西干旱损害作物的忧虑缓解。

纽约和伦敦可可期货上涨，交易员等待周四公布的北美第二季可可加工数据，预期为持平至增加3%。纽约原糖几无变动，因巴西收割进展迅速，限制了期货价格升幅。

洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 跌2.40美分，或1.5%，收报每磅1.6195美元，稍早一度急跌3.1%，至2月19日来最低的1.5925美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低1美元，或0.05%，收报每吨2,022美元。

指标ICE次月可可期货 收涨23美元，或0.8%，报3,106美元。LIFFE-9月可可期货 收高8英镑，或0.4%，报每吨1,930英镑。

7月合约将在周三到期，预期将有少量交割。

ICE-10月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，收报每磅17.21美分。LIFFE-8月白糖合约 收高2.80美元，或0.6%，收报每吨449.70美元，该合约将在周三到期。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)