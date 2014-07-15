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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌至两年半低位，因供应多于原先预期

路透芝加哥7月15日 - 美国大豆期货周二下跌至两年半低位，交易商表示，因芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆合约到期，有合约交割，暗示美国大豆供应较之前所想的更充足，打压大豆期货市场。

近月大豆合约 下跌1.3%，触及2012年1月18日来的最低。

新作大豆合约持稳至上涨，一些交易商表示，尽管预期秋季大豆丰收，但市场处于技术超卖情况。

美国农业部周一下午表示，上周美国大豆生长优良率仍然是20年来最高。

CBOT表示，新作大豆合约有137口交割，令总数上升至178口。豆粕合约有57口交割。

8月大豆期货合约 下跌16-1/2美分，报每蒲式耳11.80-1/2美元。

8月豆粕合约 收低9.5美元，报每短吨379.1美元。

8月豆油合约 收升0.02美分，报36.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为195,261口，豆粕为84,058口，豆油为89,186口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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