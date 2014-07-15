芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至近四年低位，因美国玉米优良率上升

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透芝加哥7月15日 - 美国玉米期货周二大跌约2%，至约四年低位，交易商说，因投资者结清多头头寸，之前美国农业部报告显示玉米生长状况改善。
玉米期货周一小升，为10日来首见，不过，周二重拾跌势，此前美国农业部公布的玉米生长优良率较之前一周上升1个百分点，分析师原本预期为持平。
气象学家称，预期美国中西部作物种植带气温温和，为玉米在关键授粉期的生长提供了接近理想的条件。
CBOT-7月玉米合约有3口交割。 9月玉米合约 大跌7-1/2美分，报3.74美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为282,161口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。