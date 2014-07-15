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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至近四年低位，因美国玉米优良率上升

路透芝加哥7月15日 - 美国玉米期货周二大跌约2%，至约四年低位，交易商说，因投资者结清多头头寸，之前美国农业部报告显示玉米生长状况改善。

玉米期货周一小升，为10日来首见，不过，周二重拾跌势，此前美国农业部公布的玉米生长优良率较之前一周上升1个百分点，分析师原本预期为持平。

气象学家称，预期美国中西部作物种植带气温温和，为玉米在关键授粉期的生长提供了接近理想的条件。

CBOT-7月玉米合约有3口交割。 　　9月玉米合约 大跌7-1/2美分，报3.74美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为282,161口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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