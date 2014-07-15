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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货持平，低吸买盘抹去稍早跌幅

路透7月15日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二持平，交易商说，在上周市场跌至四年低位后，终端用家和投机者的低吸买盘扶助市场抹去稍早的跌幅。

小麦升幅受限，因全球小麦库存不断增加，以及美国冬麦收割提速。美国农业部(USDA)表示，截至周日，收割率为69%，高于五年均值68%。

USDA称，美国春麦优良率为70%，和之前一周持平。

CBOT称，有101口7月小麦合约交割。

CBOT-9月小麦期货 持平在5.37-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,927口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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