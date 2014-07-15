芝加哥期市：CBOT小麦期货持平，低吸买盘抹去稍早跌幅

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透7月15日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二持平，交易商说，在上周市场跌至四年低位后，终端用家和投机者的低吸买盘扶助市场抹去稍早的跌幅。
小麦升幅受限，因全球小麦库存不断增加，以及美国冬麦收割提速。美国农业部(USDA)表示，截至周日，收割率为69%，高于五年均值68%。
USDA称，美国春麦优良率为70%，和之前一周持平。
CBOT称，有101口7月小麦合约交割。
CBOT-9月小麦期货 持平在5.37-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为62,927口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。