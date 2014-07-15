美股盘后：英特尔公布业绩后，股价升1%

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透7月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中升1%，此前该公司公布季度业绩。
英特尔公布第二季每股盈利(EPS)为0.55美元；营收增长8%，为138亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第二季每股盈利0.52美元，营收为136.9亿美元。
英特尔预计2014会计年度第三季营收为144亿美元，加减5亿美元，市场预估为140.3亿美元。
英特尔预计2014会计年度营收增长约5%，略高于之前预估；预计2014会计年度毛利润率为63%，加减几个百分点，符合之前预期。 根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔2014会计年度营收为545.8亿美元。
英特尔宣布董事会授权增加200亿美元回购股票。(完)
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