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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 04:12 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价升1%

路透7月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中升1%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔公布第二季每股盈利(EPS)为0.55美元；营收增长8%，为138亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第二季每股盈利0.52美元，营收为136.9亿美元。

英特尔预计2014会计年度第三季营收为144亿美元，加减5亿美元，市场预估为140.3亿美元。

英特尔预计2014会计年度营收增长约5%，略高于之前预估；预计2014会计年度毛利润率为63%，加减几个百分点，符合之前预期。 根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔2014会计年度营收为545.8亿美元。

英特尔宣布董事会授权增加200亿美元回购股票。(完)
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