美国股市：道琼工业指数收高0.03%，Nasdaq指数收低0.54%

路透纽约7月15日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周二下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦和美联储官员对美股部份板块“估值过高”表示担忧。

道指小升，因摩根大通 和高盛 公布强劲业绩后，两者股价上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高5.26点，或0.03%，至17,060.68点，距离7月3日创下的纪录最高收位不远。标准普尔500指数 下跌3.82点，或0.19%，至1,973.28点，较7月3日纪录最高收位低大约12点；Nasdaq指数 收低24.032点，或0.54%，至4,416.387点。(完)