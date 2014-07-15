美国股市：道琼工业指数收高0.03%，Nasdaq指数收低0.54%

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约7月15日 - 美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周二下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦和美联储官员对美股部份板块“估值过高”表示担忧。
道指小升，因摩根大通 和高盛 公布强劲业绩后，两者股价上涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高5.26点，或0.03%，至17,060.68点，距离7月3日创下的纪录最高收位不远。标准普尔500指数 下跌3.82点，或0.19%，至1,973.28点，较7月3日纪录最高收位低大约12点；Nasdaq指数 收低24.032点，或0.54%，至4,416.387点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。