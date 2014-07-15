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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 05:24 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因投机者卖盘盖过纺织厂买盘

路透纽约7月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二下跌，重拾数年来的最大跌势，投机客因担忧供过于求再度卖出，抵销一些纺织厂的逢低吸纳买盘。

指标12月期棉 收跌0.55美分或0.8%，报每磅67.75美分。成交量低于近几个交易日。

期棉价格只是略高于周五触及的两年低位67.1美分。

市场消化了中国的数据。中国数据显示，上月棉花进口同比减少19%，因政府继续出售国储棉花。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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