纽约期市：ICE期棉下跌，因投机者卖盘盖过纺织厂买盘

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约7月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉价格周二下跌，重拾数年来的最大跌势，投机客因担忧供过于求再度卖出，抵销一些纺织厂的逢低吸纳买盘。
指标12月期棉 收跌0.55美分或0.8%，报每磅67.75美分。成交量低于近几个交易日。
期棉价格只是略高于周五触及的两年低位67.1美分。
市场消化了中国的数据。中国数据显示，上月棉花进口同比减少19%，因政府继续出售国储棉花。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。