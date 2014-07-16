美国数据：7月NAHB房屋市场指数升至53，为六个月高位

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透纽约7月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，美国7月住宅建筑商信心指数升至六个月高位，因建筑商对其当前销售和预期销售状况更乐观。
NAHB在声明中表示，7月NAHB/富国房屋市场指数从6月的49上升至53，接受路透访问的分析师预期为50。
读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。该读数最近一次处于50以上是在1月，当时读数为56。
“就业市场改善，同时建筑商信心增加，”NAHB首席经济师David Crowe在声明中表示，“因就业增长，有工作的人对于他们的经济状况感到较有保障，他们很可能对购房有信心。”(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。