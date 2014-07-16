美国数据：7月NAHB房屋市场指数升至53，为六个月高位

路透纽约7月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布的数据显示，美国7月住宅建筑商信心指数升至六个月高位，因建筑商对其当前销售和预期销售状况更乐观。

NAHB在声明中表示，7月NAHB/富国房屋市场指数从6月的49上升至53，接受路透访问的分析师预期为50。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。该读数最近一次处于50以上是在1月，当时读数为56。

“就业市场改善，同时建筑商信心增加，”NAHB首席经济师David Crowe在声明中表示，“因就业增长，有工作的人对于他们的经济状况感到较有保障，他们很可能对购房有信心。”(完)