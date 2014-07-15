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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.79 -0.35 -0.74 1729905

搜狐 55.96 +0.10 +0.18 533827

网易 78.41 +0.41 +0.53 268159

百度 189.87 +1.35 +0.72 2417743

台湾

台湾积体电路 22.47 -0.19 -0.84 2747314

联电 2.56 -0.02 -0.78 155330

日月光 6.64 -0.10 -1.48 133319

硅品精密 8.27 -0.06 -0.72 753818

和信超媒体 1.04 -0.01 -0.95 67542

友达 4.52 +0.00 +0.00 147368

中华电信 30.89 +0.05 +0.16 105629

台湾国际航电 57.41 -0.74 -1.27 1074167

香港

中国移动 52.49 +1.29 +2.52 351996

中国联通 16.67 +0.06 +0.36 52410

中国电信 53.17 +0.68 +1.30 8109

中芯国际 4.87 +0.07 +1.46 124434

电讯盈科 6.14 -0.06 -0.97 1419

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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