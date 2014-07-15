《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月15日

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.79 -0.35 -0.74 1729905
搜狐 55.96 +0.10 +0.18 533827
网易 78.41 +0.41 +0.53 268159
百度 189.87 +1.35 +0.72 2417743
台湾
台湾积体电路 22.47 -0.19 -0.84 2747314
联电 2.56 -0.02 -0.78 155330
日月光 6.64 -0.10 -1.48 133319
硅品精密 8.27 -0.06 -0.72 753818
和信超媒体 1.04 -0.01 -0.95 67542
友达 4.52 +0.00 +0.00 147368
中华电信 30.89 +0.05 +0.16 105629
台湾国际航电 57.41 -0.74 -1.27 1074167
香港
中国移动 52.49 +1.29 +2.52 351996
中国联通 16.67 +0.06 +0.36 52410
中国电信 53.17 +0.68 +1.30 8109
中芯国际 4.87 +0.07 +1.46 124434
电讯盈科 6.14 -0.06 -0.97 1419
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 郑茵 审校 龚芳)
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