更新版 1-《全球汇市》美元受叶伦证词带动上涨，英镑表现出色

* 美联储主席叶伦称在可预见的未来继续实施宽松货币政策

* 英镑兑美元触及数年高位

* 欧元下跌，因德国投资者信心数据疲弱 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约7月15日 - 美元兑多数其他主要货币周二攀升，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称就业市场状况仍然不佳，且薪资增长迟滞为在可预见的未来继续实施宽松货币政策提供依据。

英镑兑美元 升至数年高位，因英国通胀数据令对英国将较其他主要经济体更早升息的臆测增强。

纽约尾盘，美元指数 升0.24%，至80.382，在美国政府公布6月零售销售增长0.2%前，美元指数微跌0.02%。

叶伦周二在参议院金融服务委员会作证时，美元指数扩大升幅。

“叶伦的讲话和她之前的言论基本一致，且显示她个人和美国联邦公开市场委员会(FOMC)对美国经济的观点没有显着改变，”RBS Securities汇市策略师Brian Daingerfield说。

美元兑日圆上涨0.15%，报101.67日圆，非常接近日内高位。

欧元兑美元 跌至三周低点1.3560美元，之前德国经济智库ZEW公布投资者信心下降，显示德国经济第三季开局不利。

欧元兑美元最新下跌0.4%，报1.3567美元。

欧元兑日圆 下滑0.25%，报137.93日圆，兑英镑 跌0.75%。

英国数据显示通胀上升后，英镑表现出色，兑美元升0.35%，至1.7145美元，稍早一度追平约六年高位1.7192美元。

英国国家统计局周二公布，英国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%，高于预期的按年升1.6%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3571 1.3619 -0.35 -1.27 1.3745

美元/日圆 101.68 101.53 +0.15 -3.44 105.30

欧元/日圆 137.97 138.25 -0.20 -4.60 144.63

美元/瑞郎 0.8955 0.8918 +0.41 +0.30 0.8928

英镑/美元 1.7141 1.7083 +0.34 +3.53 1.6556

美元/加元 1.0756 1.0708 +0.45 +1.28 1.0620

澳元/美元 0.9366 0.9393 -0.29 +5.08 0.8913

欧元/瑞郎 1.2153 1.2146 +0.06 -0.96 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7970 -0.69 -4.60 0.8297

新西兰元/美元 0.8765 0.8803 -0.43 +6.81 0.8206

美元/挪威克朗 6.2067 6.1838 +0.37 +2.31 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4235 8.4204 +0.04 +1.02 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8215 6.7934 +0.41 +5.98 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.2561 9.2501 +0.06 +4.62 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价