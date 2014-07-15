日韩经济指标预测--7月16日-7月23日****

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月15日(二) 2300 韩国失业率 6月 -- 3.7% 7月16日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 正19 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,871 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,309 7月17日(四) 暂无重要经济数据公布 7月18日(五) 暂无重要经济数据公布 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要经济数据公布 7月22日(二) 暂无重要经济数据公布 7月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- -2.7% 进口(较上年同期) -- -3.6% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,090
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。