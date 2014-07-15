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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 07:07 BJT

《综述》美零售销售及纽约州制造业数据喜人，显示经济延续强劲势头

**前景乐观**

然而，汽车销售意外下滑，使得整体零售销售继5月扬升0.5%后，6月仅增加0.2%。

“随着就业市场好转，以及夏季旅游季节全面展开，消费者可能更加放心地消费，”Navy Federal Credit Union信用卡部门副总裁Randy Hopper表示。

“我们乐观地认为下半年销售成长会更加强劲。”

从就业到制造业，经济几乎正开足马力前进，就连房市在2013年末因抵押贷款利率上扬而暴跌后亦站稳脚步。第二季经济成长年率预估达3.0%。

此外，纽约联邦储备银行7月制造业指数升至25.60，为2010年4月以来高位，6月则为19.28。

新订单分项指数小升，制造业就业及出货分项指数则劲扬。此外，7月产出及投入价格指数均告上扬，显示存在通胀压力。(完) (编译 张明钧/李爽/龚芳; 审校 徐文焰/许娜)
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