《综述》美零售销售及纽约州制造业数据喜人，显示经济延续强劲势头

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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**前景乐观**
然而，汽车销售意外下滑，使得整体零售销售继5月扬升0.5%后，6月仅增加0.2%。
“随着就业市场好转，以及夏季旅游季节全面展开，消费者可能更加放心地消费，”Navy Federal Credit Union信用卡部门副总裁Randy Hopper表示。
“我们乐观地认为下半年销售成长会更加强劲。”
从就业到制造业，经济几乎正开足马力前进，就连房市在2013年末因抵押贷款利率上扬而暴跌后亦站稳脚步。第二季经济成长年率预估达3.0%。
此外，纽约联邦储备银行7月制造业指数升至25.60，为2010年4月以来高位，6月则为19.28。
新订单分项指数小升，制造业就业及出货分项指数则劲扬。此外，7月产出及投入价格指数均告上扬，显示存在通胀压力。(完) (编译 张明钧/李爽/龚芳; 审校 徐文焰/许娜)
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