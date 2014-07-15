《综述》美零售销售及纽约州制造业数据喜人，显示经济延续强劲势头

“随着就业市场好转，以及夏季旅游季节全面展开，消费者可能更加放心地消费，”Navy Federal Credit Union信用卡部门副总裁Randy Hopper表示。

从就业到制造业，经济几乎正开足马力前进，就连房市在2013年末因抵押贷款利率上扬而暴跌后亦站稳脚步。第二季经济成长年率预估达3.0%。