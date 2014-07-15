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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    7月14日当周
    
    7月15日(二)
    0130 澳洲新车销售                                   6月           +1.7%      +0.3%
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI    )(较前季)           第二季           +0.4%      +0.3%
                                   (较上年同期)                       +1.8%      +1.5%
    
    7月16日(三)
    暂无重要数据公布
    
    7月17日(四)
    暂无重要数据公布
    
    7月18日(五)
    暂无重要数据公布
    
    7月21日当周
    
    7月21日(一)
    暂无重要数据公布
    
    7月22日(二)
    暂无重要数据公布
    
    7月23日
    0130 澳洲CPI(较前季)                               第二季           --       +0.6%
                (较上年同期)                                            --       +2.9%
    2100 新西兰央行利率决议                                            3.5%      3.25%
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                                         --        43.2
               出口(亿新西兰元)                                         --        46.0
               贸易收支(亿新西兰元)                     6月             --    顺差2.85
                                                   截止6月的一年        --    顺差13.7
     (完)
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