澳新经济指标预测--7月16日-7月23日****

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月15日(二) 0130 澳洲新车销售 6月 +1.7% +0.3% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI )(较前季) 第二季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.5% 7月16日(三) 暂无重要数据公布 7月17日(四) 暂无重要数据公布 7月18日(五) 暂无重要数据公布 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要数据公布 7月22日(二) 暂无重要数据公布 7月23日 0130 澳洲CPI(较前季) 第二季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.9% 2100 新西兰央行利率决议 3.5% 3.25% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) -- 43.2 出口(亿新西兰元) -- 46.0 贸易收支(亿新西兰元) 6月 -- 顺差2.85 截止6月的一年 -- 顺差13.7 (完)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。