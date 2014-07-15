《焦点》叶伦及美联储对某些美国股票估值过高表示忧虑

“这些就是让许多股市长期观察员们挠头的次级产业类股，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。

“我觉得她希望通过对股市的一些言论来降低这些泡沫。”

美联储在这篇报告中还指出，“投机级企业债和杠杆贷款的发行非常火爆，审批标准也放宽，”发行人评级低，但负债权益比率高。

上次美联储在货币政策报告中提及具体的类股还是在2000年7月，当时美联储称对科技股估值太高“愈发不安，企业违约率上升可能已让部分投资者更好地体会到了投资股市的风险。”

Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，这番言论也让人回想起美联储前主席格林斯潘1996年时的一次讲话，当时他问道“非理性繁荣是否过度推高了资产价格”，格林斯潘的讲话一度引发股市大跌。

“我感到意外吗？肯定是，”Hogan说。