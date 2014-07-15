全球金融：金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权

路透巴西福塔雷萨7月15日 - 金砖国家(BRICS)领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

五国集团领导人在一峰会上宣布，这家开发银行的目标是为发展中国家的基础设施项目提供融资，总部将位于上海，前五年将由印度主持该行的运营工作，之后相继由巴西及俄罗斯主持。

这些国家同时成立一个1,000亿美元的储备资金池，协助成员国解决短期流动性压力。

金砖国家早在2009年就携手合作，希望在二战后西方强国建立的全球金融秩序中争取更大话语权，这家开发银行是在这方面取得的第一个重大成就。