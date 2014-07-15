全球金融：金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透巴西福塔雷萨7月15日 - 金砖国家(BRICS)领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。
五国集团领导人在一峰会上宣布，这家开发银行的目标是为发展中国家的基础设施项目提供融资，总部将位于上海，前五年将由印度主持该行的运营工作，之后相继由巴西及俄罗斯主持。
这些国家同时成立一个1,000亿美元的储备资金池，协助成员国解决短期流动性压力。
金砖国家早在2009年就携手合作，希望在二战后西方强国建立的全球金融秩序中争取更大话语权，这家开发银行是在这方面取得的第一个重大成就。
由于忧心美国撤回货币刺激措施，去年资金大举从新兴市场外逃，这一形势促成了金砖国家的协作行动。
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。