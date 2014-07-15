表格：新西兰第二季CPI环比和同比分别升0.3%和1.6%，均低于市场预估

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透惠灵顿7月16日 - 新西兰统计局周三公布，第二季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，因住房、日常开支以及食品成本增加。
第二季CPI较上年同期上涨1.6%。
路透访问的分析师此前预期，第二季CPI较上季升0.4%，较上年同期升1.8%。新西兰央行6月货币政策声明中预估涨幅分别为0.3%和1.7%。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2014年第二季 2014年第一季 2013年第二季
+0.3 +0.3 +0.2
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2014年第二季 2014年第一季 2013年第二季
+1.6 +1.5 +0.7
2014年第三季CPI将于10月23日发布。
完整数据报告请查看： www.stats.govt.nz
(完)
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