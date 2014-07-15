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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 07:25 BJT

表格：新西兰第二季CPI环比和同比分别升0.3%和1.6%，均低于市场预估

路透惠灵顿7月16日 - 新西兰统计局周三公布，第二季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%，因住房、日常开支以及食品成本增加。

第二季CPI较上年同期上涨1.6%。

路透访问的分析师此前预期，第二季CPI较上季升0.4%，较上年同期升1.8%。新西兰央行6月货币政策声明中预估涨幅分别为0.3%和1.7%。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2014年第二季 2014年第一季 2013年第二季

+0.3 +0.3 +0.2

------------------------------------------------------------

CPI较上年同期变动

2014年第二季 2014年第一季 2013年第二季

+1.6 +1.5 +0.7

2014年第三季CPI将于10月23日发布。

完整数据报告请查看： www.stats.govt.nz

(完)

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