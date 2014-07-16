金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

路透7月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月15日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收高0.25%，报1,066.35点。
中国股市：沪综指收升至一个月新高，金融数据超预期但调整压力加大
香港股市：收高，中国移动再度领涨
中国汇市：人民币即期连四日收跌，供求相对均衡短期料围绕6.21元盘整
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拉美股市：变动不大，明晟MSCI拉美股指 跌0.5%，巴西股指 收高0.41%，成为55,973.61点。
拉美汇市：拉美货币走软，因美联储主席叶伦讲话基调略偏强硬
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南非股市：连续第三日上涨，再度逼近纪录高点，因市场预期主要国家央行将维持宽松货币政策。指标Top-40绩优股指数 收高0.42%至46,627点，综合指数 涨0.38%，报51,735点。
南非汇市：兰特下跌，因旨在结束罢工的谈判破裂
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印度股市：涨约1%，扭转连五日下滑走势，因利率敏感个股大涨，此前数据显示6月消费者物价指数跌至2012年1月以来最低。NSE指数 收高0.97%至7,526.65点。BSE指数 涨0.89%至25,228.65点。
印度汇市：印度卢比连续第二日走低，因国有银行因应石油和国防相关支付的美元需求，抵消了股市反弹影响。卢比兑美元 收报60.12/13，周一收报60.07/08。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.72%，报1,352.15点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.95%，报732.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.2%，至34.3945卢布；卢布兑欧元 升0.05%，至46.6975卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 龚芳)