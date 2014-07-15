欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差18.51 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.05 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少2.70 减少2.74 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至5月三个月 6.5% 6.6% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.5% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.9% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差165 顺差157 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 5.0 4.8 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 7月21日当周 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差27.74 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 114.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差85.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 正11 7月23日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 -- 98 0800 意大利贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差24.5 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正4 2200 欧元区消费者信心 7月 -- 负7.40
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。