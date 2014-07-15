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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值      
    
    7月14日当周
    
    7月16日(三)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    5月          --   顺差18.51
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  --   顺差35.05
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        6月      减少2.70  减少2.74
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至5月三个月         6.5%       6.6%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　  +0.5%      +0.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +0.8%      +0.9%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          5月      顺差165    顺差157
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           7月         5.0         4.8
    
    7月17日(四)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                           6月终值     +0.1%      -0.1%
                      (较上年同期)                                   +0.5%      +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                         +0.1%      -0.1% 
                                    (较上年同期)                     +0.8%      +0.8% 
    
    7月18日(五)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          5月      盈余162     盈余187
                              (经季节调整)(亿欧元)                 盈余230     盈余215
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --    流出1,070
    
    
    7月21日当周 
    
    7月21日(一) 
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 6月          --        -0.2%
                                 (较上年同期)                          --        -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              5月          --        +3.8%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +6.2%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              5月          --        -0.2%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +2.2%
    
    7月22日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            6月          --    顺差27.74
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                6月          --        114.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     短差85.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 7月          --         正11
    
    7月23日(三)
    0645  法国企业景气指数                                7月          --           98
    0800  意大利贸易收支(亿欧元)                        6月初值        --     顺差24.5
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             7月        0-9-0       0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   7月          --          正4
    2200  欧元区消费者信心                                7月          --       负7.40
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