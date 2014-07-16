中国国企：中粮集团拟下属企业引战略投资者，推央企改革试点--报载

路透上海7月16日 - 作为入选首批中央企业改革试点企业的中国中粮集团表示，将以混合所有制作为配置资源的主要手段，在下属企业引入其他所有制的产业资本、社会集合资本、私募股权等战略投资者，加快实现国有资本投资公司试点愿景。

国务院国资委周二宣布首批六家中央企业改革试点企业名单，中粮集团和国家开发投资公司等跻身其中。其中中粮集团和国投公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业。

中国证券报周三报导称，中粮集团表示，近几年一直在积极进行改革探索，目前已基本形成以粮油食品为核心主业的投资公司型组织架构，具备了国有资本投资公司的雏形。

中粮集团内部将形成若干专业化经营、独立上市的业务板块，未来主要通过资本手段进行资源配置。围绕核心主业，按产业链不同环节、不同细分行业、不同区域分别组建若干业务板块，力求在各自领域建立行业领先地位。

此外，还将按市场化要求，以控股公司架构对下属业务板块进行管理，充分发挥董事会的作用，充分调动业务板块的积极性；建立职业经理人制度；通过考核激励机制，最大程度地发挥经理人团队的创造性和激情，增强各业务板块的活力和竞争力。

中证报报导还援引中信证券表示，农业国有企业均为实业公司，非纯粹的投资公司，如果按照产业链设立投资运营公司，进行对外股权投资，将有利于国内甚至全球农业资源的整合。此外，由于建立国有资本投资运营公司的条件之一，是实体业务大部分放入上市公司，外部农业资产有望逐步注入上市公司。