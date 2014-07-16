《新兴市场重要经济事件预告》--7月16日-7月23日

路透7月16日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
7月16日(三)
悉尼--澳洲B20峰会(至7月18日)。发言人包括：澳洲总理艾保德(Tony Abbott) 、澳洲国库部长霍基、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)。
河内--世界银行行长金墉访问越南(至7月17日)。
阿克拉--加纳财长Seth Terkper向国会呈递政府2014年预算案(1100GMT)。
世宗/首尔--韩国新财长崔炅焕举行新闻发布会，随后出席议会预算委员会会议。
华沙--波兰央行将公布金融稳定报告(0720GMT)。
7月17日(四)
布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、National Bank总裁Gyorgy Matolcsy，以及央行总裁Marton Nagy。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
7月18日(五)
比勒陀利亚--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)将在前总统曼德拉纪念币的发布仪式上讲话(0830)。
7月21日(一)
暂无重要经济事件预告。
7月22日(二)
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织一圆桌会议，捷克央行总裁Miroslav Singer将参与讨论。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
7月23日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 石冠兰 审校 郑茵)