《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月16日

*工商时报：

--经济部长张家祝日前悄悄赴缅甸，为首位至缅甸访问的部长级官员。据了解，越南暴动发生后，已有台商考虑转往缅甸投资，张家祝此行有为台商〞监定〞投资环境的意味，并积极促请缅甸政府与台湾签署投资保障协定(BIA)。

--看好大陆内需发展潜力，台塑 集团在成功取得大陆最后一张钢铁厂建厂运作执照后，扩大加码布局。台塑旗下福建福欣特殊钢厂预计8月达全能生产目标，为让产品组合更趋完整，强化销售竞争力，台塑规划再加码投资5亿美元，扩建年产冷轧不锈钢卷40万吨之冷轧厂。

-- 保险投资台股、不动产和海外并购将增添新动能。金管会主委曾铭宗昨日宣布，已要求保发中心二个月内完成台湾保险资本适足率(RBC)与美国、日本、南韩、新加坡间比对，取得与竞争国家一致性规定，年底前公布实施。

*经济日报：

--继投信、寿险之后，台资银行竞相加入申请大陆QFII(合格境外机构投资者)行列，已有台新银等三家拿到2.5亿美元QFII额度，可自行投资或代客买大陆A股，扩大商机，也为RQFII(人民币合格境外机构投资者)上路暖身。

--内政部昨日公布最新一期都市地价指数，总指数为110.38，较前期上涨4.34%，其中以连江县涨幅居冠，高达13.64%；六都中，以新北市涨幅7.53%最高。

--总统马英九表示，要立刻以再生能源替代核能发电〞目前还做不到〞；马总统并警告，台湾近日连日高温，备载容量率已低于8%，已有限电危机，若核一、二、三电厂按照日期除役，台湾能源供应可能会产生问题。

--利变型寿险上半年初年保费(FYP)销售红不让，整体寿险业合计上冲2,059亿台币、较去年同期大增119.2%，创历年同期新高，推升整体寿险业前6月保费销售5,869亿台币、较去年同期持续成长15.8%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。