《全球重要经济事件一览表》--7月16日-7月23日

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7月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行第二天作证(1400)。
悉尼--B20澳洲峰会(至7月18日)。会上将发言的人士有：澳洲总理艾保德(Tony Abbott) 、澳洲国库部长霍基、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)。
纽约--美国财政部长杰克卢在该市阿尔法资产管理会议(Alpha
Asset Management Conference)上讲话(1230)。
洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在Unite for Veterans峰会致开幕词(1420)。
华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行公布题为“欧元的国际角色”的报告。
渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。
7月17日(四)
美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。
7月18日(五)
东京--日本央行将发布6月政策会议记录(2350)。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为房地产(1100)。
7月21日(一)
暂无重要经济事件公布。
7月22日(二)
悉尼--第二届拉美澳洲投资者论坛。澳洲央行负责金融市场的助理总裁德贝尔将是重要发言嘉宾。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话(0300)。
7月23日(三)
格拉斯哥--英国央行总裁卡尼将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会。
日本静冈市--日本央行副总裁中曾宏在当地讲话。
惠灵顿--澳洲国库部长霍基和新西兰财长英格利希对泛塔斯曼商圈发表联合讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 洪曦; 审校 白云)