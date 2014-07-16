《台湾重要政经日程》--7月16日

东南亚股市：大多追随亚股跌势而收低，特朗普税改计划未打动投资者

路透4月27日 - 东南亚股市周四收盘大多下跌，追随亚洲股市的跌势，因美国总统特朗普的税改计划未能打动投资者。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.1%。 特朗普备受期待的税改计划并非国会两党数年来一直寻求的全面改革，由于该计划并未提到如何弥补减税产生的财政缺口，因此未能打动投资者。 日本央行一如预期维持政策不变，但央行总裁的言论暗示该行可能会在退出刺激政策方面大大落后于欧美央行。 分析师称，日本央行希望暂时维持货币政策现状。 菲律宾股市 跌幅最大，终结了五日连涨。 泰国股市 微跌。该国财政部长周四称，如果民间投资增加，泰国今年经济或增长4%。 印尼股市 跌0.3%，结束三日连涨。 越南股市 涨0.9%，能源股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年