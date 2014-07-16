《香港重要政经日程》--7月16日-8月1日

新闻稿：关于推进中国外汇管理改革完善真实合规性审核的政策问答--外管局

路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：