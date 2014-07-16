《香港重要政经日程》--7月16日-8月1日

投行观点：Acadia Healthcare Company目标价由55下调至50美元，评级为表现优于大盘--Leerink
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
================== 今日重要政经消息=================
7月16日（周三）
--10:00 好孩子 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--15:00 I.T Limited 股东周年大会。
--16:00 远东控股 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月17日（周四）
-- 香港公布4-6月失业率。
-- 维达国际 公布中期业绩。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
7月18日（周五）
--10:30 香港教育 股东特别大会。
--15:00 伟易达 股东周年大会。
7月21日（周一） -- 香港公布6月份消费物价指数。
-- 港灯-SS 公布中期业绩。
--10:30 五矿资源 股东特别大会。
7月22日（周二）
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 长江基建集团 公布中期业绩。
7月23日（周三）
--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。
--10:30 中广核矿业 股东特别大会。
--11:00 数字王国 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月24日（周四）
-- 香港公布6月出入口数字。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。
*7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
*8月1日（周五）
-- 东亚银行 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：