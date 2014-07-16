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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 08:46 BJT

《香港重要政经日程》--7月16日-8月1日

================== 今日重要政经消息=================

7月16日（周三）

--10:00 好孩子 股东特别大会。

--11:00 光汇石油 股东特别大会。

--15:00 I.T Limited 股东周年大会。

--16:00 远东控股 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月17日（周四）

-- 香港公布4-6月失业率。

-- 维达国际 公布中期业绩。

--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

7月18日（周五）

--10:30 香港教育 股东特别大会。

--15:00 伟易达 股东周年大会。

7月21日（周一） 　　-- 香港公布6月份消费物价指数。

-- 港灯-SS 公布中期业绩。

--10:30 五矿资源 股东特别大会。

7月22日（周二）

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- 长江基建集团 公布中期业绩。

7月23日（周三）

--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。

--10:30 中广核矿业 股东特别大会。

--11:00 数字王国 股东特别大会。

--11:30 迪生创建 股东周年大会。

7月24日（周四）

-- 香港公布6月出入口数字。

-- 电能实业 公布中期业绩。

--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。

*7月31日（周四）

-- 香港公布6月份零售销售数字。

-- 香港公布6月份M-3货币供应。

-- 香港公布6月份外汇基金总资产。

-- 长江实业 公布中期业绩。

-- 和记黄埔 公布中期业绩。

-- 鼎亿集团投资 公布年报。

--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。

--15:00 龙光地产 股东特别大会。

*8月1日（周五）

-- 东亚银行 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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