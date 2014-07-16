港报财经评论：中国经济重走去年步伐--信报7月16日

中国经济重走去年步伐/ 习广思

美股周一晚再创新高，花旗业绩报捷是正面消息，但真正推动股市的始终是耶伦。耶伦说就算美国经济回复到联储局所期望的水平，联储局仍需要采取不寻常的宽松货币政策。耶伦又说，目前经济仍有不明朗因素，需要保留宽松政策支持经济，也是联储局的社会责任。联储局提到社会责任，那过去五年贫富悬殊加剧又怎样说？耶伦的讲话只有一个讯息，就是联储局将继续宽松及刺激经济。

中国将公布第二季GDP数据，市场估计增长7.4%，较第一季改善，也有可能达到7.5%。经济师们解释，除了中国推出多项稳增长措施外，第二季美国经济回升，亦有利中国出口好转。姑勿论是7.4%还是7.5%，近期多个数据反映中国第二季“微刺激”措施已达到维稳效果，6月PMI、出口、信贷等数据均有改善。以花旗编制的中国经济惊喜指数来看，该指数自5月中急速反弹，7月后回复至正数值区间，反映市场预期中国内地经济第一季下滑风险得到遏制，第二季续有企稳迹象，甚至超过市场预期。经济惊喜指数衡量经济数据实际数值与市场预期数值的差异，当实际值高过预期，经济惊喜指数便会走高，反映经济气氛回暖。

然而，市场焦点开始转到下半年经济表现，会否重复去年步伐，即经济增长在下半年加快？观察近期经济数据、中国口吻及改革措施，这可能性并不细。除了花旗经济惊喜指数可参考之外，李克强指数三大组成部分包括新增贷款、全社会用电量及铁路货运量，前两者的5月及6月数据均超出预期。全社会用电量较获投资者重视，4月按年增长4.6%，5月增长5.3%，6月增长5.9%，增长依然缓慢，但就反映第二季经济已回稳。其次，中国内地6月新增贷款增加1.08万亿人民币，远高过市场预期，广义货币供应量（M2）按年增长14.7%，原因除了去年6月钱荒，导致基数较低外，还包括中国在6月维稳及推出宽松措施。数据反映中国经济在第二季回稳，惟习李及其他官员依然忧虑经济，口吻倾向继续刺激经济增长，并未完全摒弃旧有增长模式。国务院总理李克强在第二季GDP公布前警告，经济持续有下行压力，要继续稳增长、保就业。人行官员甚至警告中国有“准通缩”风险。

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道指期货见顶，美元快破闷局/ 苏子

道指期货在本周初曾高见17,017点新高，道指期货在触及此高位后便遇上庞大阻力，最后返回1,7000点心理关口以下收市；如昨晚美股在市场知悉联储局主席耶伦在参议院作证的证词内容后出现较明显的跌势，则道指期货便可以确认在受制于上述的上升阻力线后，有机会见了中、短期重要顶部，稍后将向下作出一个甚深的调整市。由于道指期货在上月12日的16,704点低位及上月26日的16,659点低位已形成一条下降趋势线，而此下降趋势线与上述的上升阻力线一同合并看的话，便会发现道指期货目前正在日线图上呈现一个不利后市的喇叭形见顶形态。此喇叭形态的底部支持约在16,580点水平，以上日的16,981点收市价计，若调整成功至形态底部支持附近，现阶段看即有接近2.5%的下跌空间。若然届时此形态的底部支持未能提供足够的承接力，反而出现一攻即破以及低收的情况，美股出现大型调整相信为非常不看好的投资者乐见。在技术上出现大突破下，大跌市一触即发。

若道指期货如预期般向下作深调整市，届时美元的表现，相信在加息及市场避险情绪risk off导致需求上升这两大利好因素支撑下，应不难摆脱目前已持续多时的牛皮闷局，向上作出重大突破。另留意美股一旦掉头回落时，日圆汇价会否受到避险资金追捧而成功保持偏强的势头。若未见出现此情况，则反映市场炒作焦点将落在美日息差拉阔不利日圆走势上，而这将有利美元兑日圆跟随美元整体走势经已转强的良好势头一同走高，再度挑战105日圆心理关口及上半年的105.44日圆高位。

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