中国货币市场：七天回购开盘报3.61%，上日加权利率3.7055%

投行观点：Acadia Healthcare Company目标价由55下调至50美元，评级为表现优于大盘--Leerink
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路透上海7月16日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.61%，上日该期限加权平均利率为3.7055%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.6100% 3.7100% 3.7055%
周二银行间市场质押式回购总成交金额8,125.58亿元，较上日的8,930.93亿元减约一成；其中，隔夜品种成交6,082.59亿元，上日为6,615.20亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 中国全国人大网刊登新闻稿称，十二届全国人大常委会第二十七次会议周四经表决，决定免去刘家义的审计署审计长职务、任命胡泽君为审计署审计长。
路透北京4月27日 - 中国外管局周四发布政策问答，就今年1月26日发布的“关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知”中市场关注的问题进行解答。以下是外管局网站刊登的政策问答全文：