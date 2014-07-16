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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 09:11 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.61%，上日加权利率3.7055%

路透上海7月16日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.61%，上日该期限加权平均利率为3.7055%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.6100% 3.7100% 3.7055%

周二银行间市场质押式回购总成交金额8,125.58亿元，较上日的8,930.93亿元减约一成；其中，隔夜品种成交6,082.59亿元，上日为6,615.20亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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