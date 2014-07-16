港报财经评论：搭佳绩快车，买腾讯华电--经济日报7月16日

搭佳绩快车，买腾讯华电/ 林瑞芬

美股转眼间又创新高，虽然只是一小步，同时也隐伏急挫可能，但一日未见牛市断气之明确之兆，牛市估顶如同熊市估底一样困难。恒指昨收23,459，升0.49%，再闯23,500关。不过，升市成交额为520亿港元，难以联想近周资金的流入香港是直冲股市而来。事实上，已有业界人士指相关资金可能是与企业并购有关。股市如获真金白银投入而升固然好，23,500及24,000之关口突破可待。相反，始终要作好两手的准备，只持现货的话，如后市恒指失守22,800至23,000减磅，若有能力买卖期权，就不妨买个8月的价外认沽期权为手上所持现货以作对冲。

人民银行公布，6月份贷款增加1.08万亿人民币（市场原预期增9,550亿人民币），按年多增2,165亿人民币。6月末，广义货币（M2）余额120.96万亿人民币，按年增长14.7%（市场预期升13.6%），增速分别比上月末和去年末高1.3%和1.1%。两项金融数据都较预期为佳，显见中国内地第二季度以来已着力稳定经济增长，硬着陆风险不大。南方A50（02822，实物ETF）中线耐性收集之选，走势而言，主要阻力在9港元，支持在8港元，三角形争持已接近半年，密切留意可能的变奏，昨收报8.66港元。一向预期可交出好业绩的中兴通讯 终于不负所望，昨乘盈喜一飞冲天去，涨8.4%至16.3港元。技术上，当前阻力轨在16.3港元，宜确认突破才能进一步扩大上升空间挑战17港元，中期目标不妨参考瑞信所定19港元。近周已不断有零星企业发表盈喜及盈警，意味将迎8月、9月的业绩期，盈喜固然令股价起，盈警则令股价挫，发掘股份不妨多以此角度落手。

8月13日将公布第二季业绩的腾讯 开始有券商作出盈利预测，正值阿里巴巴将上市美国的前夕，不排除看好的投资者在此前加重攻力，守稳114港元，仍有大机会于后市见股价反覆完成较早前估的头肩底量度升幅望逾130港元。最近据瑞银预期腾讯2014年度Q2的收入若与2013年度Q2同比将增长34%，录得193亿人民币，非按通用会计准则计算（Non-GAAP）之纯利将同比增长33%，录得55.07亿人民币。推动的主要动力，预计来自增值业务收入（即网络游戏和微信/手机QQ）的增长，收入有望同比增长41%，录得151亿人民币。

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币策仍宽松，后市高一线/ 余少文

中国内地货币政策较预期宽松，6月社会融资规模和新增贷款都见五年来同期最大金额，若然宽松政策持续下去，国指以及A股下半年走势都值得憧憬。中国内地股市昨日靠稳，国企指数在10,500点争持，全日升31点或0.3%，收报10,489点，成交额维持在83亿港元水平，不足半数主板H股可以随大市上升；而红筹指数升42点或1%，收报4,515点，近期走势跑赢国指，成交额81亿港元。尽管大市牛皮，但见到国指20天成交额平均值降至不足100亿港元，静极思动下，国指上扬机会高。

人民银行昨日的正回购操作规模回到200亿人民币，但见央行近期正回购操作是100亿和200亿人民币轮流操作，维持低量规模，预期正回购有望在7月结束。不过，市场焦点是央行昨日公布的6月金融数据，因为全部好过预期，令人相信中国在6月加大货币政策至宽松程度，尽管未能刺激中港两地股市急升，但中国至少向市场发出一个正面信息。央行数据显示，6月底广义货币（M2）增长14.7%，狭义货币（M1）增长8.9%，高于市场预期，前者是十个月来最大升幅，也高于中国的13%左右的今年目标，小心下半年相关增长会收窄至13%左右来达标，难免令人担心央行在下半年的微调政策相对“手紧”。至于令市场惊讶是社会融资规模高达1.97万亿人民币，新增贷款达1.08万亿人民币，也是高于市场预期，以及是五年来最大的6月数字，相对上证综合指数在5月和6月的升幅都不足1%，或反映资金确实流入实体经济身上。

当然，包括信托贷款、委托贷款和未贴现银行承兑汇票的表外融资在6月显着回升至5,563亿，较5月高出1.7倍，是五个月来最高，是推高社会融资规模的动力之一。相信央行上半年两度定向降准，以及6月新增存款近3.8万亿人民币，都推高银行放贷能力，或是6月信贷数据超预期的原因之一。上述数据强劲，反而担心中国内地下半年降准或减息的空间会收窄，因微刺激在6月加快后，或要时间来观望相关措施的成效，甚至中国要略为收紧第二季的宽松状况。若然外汇占款继续维持在低水平，是有助央行维持“手松”的微刺激措施，继续支持经济反弹，故第三季要留意央行在信贷上是否“手松”。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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