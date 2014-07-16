更新版 1-台湾金融：金管会研议放宽保险业资本适足率计算方式提升海外竞争力

(新增金管会主委评论)

路透台北7月16日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三表示，因应保险业资本适足率(RBC)计算方式每半年公告一次，已指示保发中心在二个月内全面比对完成台湾与美国、日本、韩国及新加坡等RBC计算的差异，并将于年底前公告实施新的保险业RBC计算方式。

曾铭宗今日对路透亦指出，此次因有业者反应海外转投资的系数计算太高，不利于台湾保险业进行海外转投资及并购，因此全面比对与其他国家的差异，研议修订保险业RBC计算方式，以总体提升保险业竞争力。

“比对是全面性，只比对某部分(台股及海外并购)会失焦，一切都待比对完才会一并检讨。”他说。

台湾工商时报周三报导称，相较日本等地，台湾本地原本计算方式产生的自有资本差额约新台币1-2兆(万亿)台币，金管会年底前若宣布调降，保险业投入台股、不动产及海外并购将增添数千亿台币的资金动能。

报导引述曾铭宗指出，“主要是业者反应台湾比别国RBC严格，既然要走出亚洲，制度必须跟别人比较。”若台湾寿险业与南韩、新加坡等竞争国家拉平RBC规定，如台股投资系数，台湾比日本、南韩都高出20%-二倍，国外不动产、并购海外保险相关事业也比别国系数要高。

其中寿险业者也说，如海外并购保险相关事业，台湾RBC系数是日本的三倍，6月不少寿险公司与日本生命等竞标印尼一家保险公司，就因资本计提规定不同，最后输给日本生命。

金管会昨天宣布“保险业竞争力提升方案”，共六大方向及22项实施细目，包括先前已公布的保单转换预计7月底、8月初上路；网路投保则是9月1日第一波实施，但必须临柜取得网路投保凭证，年底前才会再开放网路银行及信用卡认证。