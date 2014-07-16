更正-《焦点》投资人预料欧元区二线国家的“小型危机”将层出不穷

(更正：因译文有误，倒数第六段应为“欧洲央行9月和12月将向银行提供新一批四年期低息贷款”，非“欧洲央行9-12月将向银行提供新一批四年期低息贷款”)

* 葡萄牙圣灵银行危机预示，更多小型危机将持续浮现

* 买家趁机进场低接

* 圣灵银行相关消息周二再度撼动市场

路透伦敦7月15日 - 投资人预感欧元区二线国家可能浮现更多“小型危机”，就像葡萄牙最大上市银行上周所引爆的危机一样；在连涨两年后，股票及债券价格看来颇为高昂。

圣灵银行(BES) 股价周二再度暴跌，进而拖累欧洲市场；因消息人士向路透表示，一名主要股东准备申请债权人保护。对该行的疑虑在上周打压全球风险胃纳。

欧债危机自2012年以来消退，因欧洲央行誓言拯救欧元，并采取措施遏制未来可能出现的问题；资金随后即涌入意大利、西班牙及葡萄牙等国。

在圣灵银行危机浮现之际，投资人多半仍维持多仓。但外界更加提防高估值及诸多未获解决的问题，比如经济成长步伐踉跄及金融体系相互依存等问题，可能导致市场波动。

“我们认为圣灵银行所曝露出的问题，不应被视为该国的系统性问题，我们感觉这波扩散效应过头了，”Threadneedle Investments的欧洲债券经理Martin Harvey表示。

“即便如此，这仍提醒大家，由于欧元区二线国家的经济与金融体系面临深层的结构性问题，这类零星的小型危机将持续出现。”

投资人也意识到，在利率极低、而且欧洲央行未来有可能采取购债举措的情况下，追寻高收益率的压力将继续存在。

圣灵银行在葡萄牙股市周二盘中一度触及记录低点，最后收挫14.6%。此前消息人士告诉路透，股东Rioforte正准备申请债权人保护。

这推高葡萄牙和希腊债券收益率，不过投资人仍在场内低接，使市场稳定下来，而非全然停止交易。

“二线国家资产市值大量蒸发，但这些国家市场若出现大跌，我们较倾向站在买方一边，而非卖方，”Coutts投资长Alan Higgins说。该公司管理的资产规模为300亿英镑(合510.5亿美元)；Higgins上周还增加了葡萄牙债券持仓。

**逢低买进**

虽然外界对欧系银行体质的疑虑由来已久，但二线国家市场上涨了12个月，葡萄牙或意大利等国资产如今看来有些昂贵，因此上述担忧变得更可信。

过去一个月葡萄牙债券表现落后于欧元区其他多数国家债券，葡萄牙10年期公债收益率 目前约报3.87%，较6月所及的九年低点高约40个基点，但仍是2014年表现最突出的标的之一。

然而，葡萄牙10年券提供的收益在欧元区主权债中仅次于希腊，报酬率远高于最高评级债券日渐减少的回报。

欧洲央行9月和12月将向银行提供新一批四年期低息贷款，这助推对欧元区外围国家债券需求，所以价格下跌将是买入良机。

“我们处于增加曝险的状态。现在不是把资金撤走的时候，”荷兰银行驻日内瓦首席投资官Didier Duret称，该行管理1,650亿欧元资产，看好西班牙和意大利股市。

“很多客户仍然手握大把现金：市场出现回调时将会有人出手买回。”

另外让投资者受到鼓舞的是，葡萄牙5月刚刚摆脱纾困，现已通过今年几次发债建立了资金缓冲，2015年三分之二的融资需求已得到满足。外界普遍认为，该国正在走出持续三年的衰退。

以葡萄牙PSI 20指数 为指标的上市交易产品(ETP)管理的资金自年初以来大增逾50%，流入资金逾5,000万美元。据Markit数据，7月以来，这些上市交易产品获得290万美元的资金流入。

“我们认为葡萄牙经济好转，欧洲央行的利好政策应会令这一趋势得以延续，”Threadneedle的Harvey称。(完) (编译 龚芳/张若琪/王丽鑫；审校 徐文焰)