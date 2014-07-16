《中国企业债发行日程表》--7月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天津广成 15 7 7/23簿记建档 -- AA 7/24-7/30 渤海证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 台州市基础设施 18 7 7/10簿记建档 6.53% AA+ 7/11-7/17 新时代证券 建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 郑州高新国资 14 7 7/14簿记建档 7.00% AA 7/15-7/17 平安证券 经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ========================================================================================= 临沂未来科技 15 7 7/11簿记建档 7.49% AA 7/14-7/18 国信证券 城开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新疆生产建设 6 7 7/15簿记建档 *6.70% AA 7/16-7/18 中信建投证券 兵团第二师绿原国资 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 兴化市城建 12 6 7/14簿记建档 7.36% AA 7/15-7/21 信达证券 投资有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 郑州投资控股 7.2 7 7/17簿记建档 *上限7.60% AA 7/18-7/22 国泰君安证券 有限公司 (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 曲靖经济技术 17 7 7/18簿记建档 上限8.50% AA 7/21-7/23 国开证券 开发区建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权为担保) ========================================================================================= 重庆市江北嘴 10 7 7/18簿记建档 -- AA+ 7/21-7/23 东方花旗证券 中央商务区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资 10 7 7/16簿记建档 上限8.00% AA- 7/17-7/23 国信证券 控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 山东世纪阳光 5 7 7/18簿记建档 上限8.70% AA- 7/21-7/23 华英证券 纸业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 苏州高新区 10 7 7/21簿记建档 -- AA+ 7/22-7/24 东海证券 经济发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由苏州城市建设投资发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 杭州市拱墅区 6 7 7/18簿记建档 -- AA 7/21-7/25 国信证券 经济发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 莱州国资 13 7 7/22簿记建档 -- AA 7/23-7/29 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 邯郸市中小 2.58 6 7/21簿记建档 -- AA+ 7/22-7/28 中航证券 企业集合 (第3年末附发行人全额赎回权/由邯郸市城市建设投资有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 李宏薇 审校 杨文纨)