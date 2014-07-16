全球经济：随着经济成长前景改善，投资者增加股市押注--美银美林调查

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
然而，尽管股票配比偏高，但超过五分之一的投资者担心股市现在估值过高，可能出现回调，这是自2000年以来该调查的最高比例。
调查显示，投资者最担心的风险是地缘政治风险，此前中东地区以及俄罗斯与乌克兰之间出现紧张局势。而中国债务违约等前几个月较为突出的忧虑却有所减弱。
然而，全球投资者并非对所有地区股市都抱有高期望。超配欧元区股票的投资者比例从6月的43%降至35%。
投资者对欧股热情降温，日股因此受益，调查显示现有26%的投资者超配日股，为五个月来最高比例。
英股也失宠，目前投资者低配比重占8%，前月为4%；而美股超配比例稳定在10%。
大约有30%的投资者认为欧洲二线国家债券最受追捧，而前次调查为39%，认为美国高收益债交易过多的比例为36%。
目前利率处于历史低位，投资者为追求收益，涌入那些一度被认为对很多人不合适的资产，曾处于欧元区危机风口浪尖的意大利、西班牙和爱尔兰等国的收益率降至纪录低位。
同时，美国高收益债的收益不及新兴市场债，尽管后者的平均信用评级较低。(完) (编译 李婷仪/石冠兰 审校 郑茵)
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