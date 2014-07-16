中国债市：银行间市场6月债券托管增逾6,000亿元，续创年内新高

路透上海7月16日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年6月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约31.22万亿元人民币，当月共增加6,029亿元，增量续创年内新高。

其中主要托管信用债的上海清算所6月债券托管量净增3,024亿元，连续第三个月高于同期中债登的托管增量。

中债登的数据显示，6月末债券托管余额27.24万亿元，当月增加3,004亿元。其中商业银行增持1,817亿元，占比六成仍居首位的同时，续创逾一年单月增持新高。

值得注意的是，在按投资者统计分类中，中债登当月新增加了“境外机构”一项。从4,368亿元的新增量来看，绝大部分应来自于原属于“其它”项目。这也意味着后者此前的主要构成为境外机构。

具体债券方面，按中债登口径托管券种统计，因地方政府债券开始启动发行，当月政府债券增量领先，1,477亿元的规模占总量比近五成；政策性银行债同期增加1,205亿元，紧随其后。

而按上海清算所券种统计，5月非公开定向债务融资工具和中期票据的托管增量仍居前，分别为1,125亿元和968亿元，此外同业存单也依旧保持了迅猛增势。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年6月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 272,371.05 3,004.39 13,257.78

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上海清算所 39,788.76 3,024.18 12,921.74

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合计 312,159.81 6,028.57 26,179.52

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年6月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 173,293.91 1,816.89 6,475.79

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基金公司 29,228.22 280.75 2,470.02

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保险机构 23,891.42 -29.46 662.23

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证券公司 1,827.25 -28.31 240.47

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以下为2014年6月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 94,611.28 1,477.48 2,830.63

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央行票据 4,891.72 -230.00 -630.00

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政策性金融债 96,750.38 1,205.00 8,030.80

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政府支持机构债 10,400.00 150.00 600.00

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商业银行债 12,641.00 15.00 -297.00

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资本工具 1,049.00 412.00 1,034.00

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非银行金融机构债 382.00 -30.00 20.00

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企业债券 27,098.94 617.71 3,740.28

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中期票据 23,468.80 -623.00 -2,854.60

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集合票据 68.06 -5.80 -23.51

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资产支持证券 978.57 16.00 807.18

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 9,765.90 434.40 1,321.70

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超短期融资券 5,732.00 128.00 1,003.00

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中期票据 6,786.80 967.50 4,268.70

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区域集优中小企业 101.16 0.50 3.30

集合票据

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非公开定向债务 14,020.86 1,125.08 4,643.58

融资工具

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金融企业短期 970.00 -68.00 160.10

融资券

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非金融企业资产 138.80 4.00 41.00

支持票据

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信贷资产支持证券 142.84 0.00 -40.04

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资产管理公司金融债 445.00 25.00 225.00

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同业存单 1,235.40 407.70 895.40

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政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00

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以下为2014年6月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年6月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,609.90 29,043.56 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量 25,602.00 139,582.10 369,733.59

(银行间)

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回购交割量 187,373.03 916,768.73 1,589,265.88

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债券借贷成交量 750.41 2,233.10 1,123.17

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债券兑付 2,764.53 15,949.59 34,573.09

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上海清算所数据 2014年6月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量 4,535.18 24,741.08 27,845.02

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债券兑付量 1,511.34 11,836.17 18,082.81

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现券清算量 7,399.88 33,523.66 56,286.11

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回购清算量 14,778.83 54,819.05 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。