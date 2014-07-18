《离岸人民币综述》跨境担保提高信用强度，债券发行方、投资方双赢

记者 李珊珊

路透香港7月18日 - 离岸市场出现了首笔中国发行人的跨境担保美元债券，在中国信用风险升高之际，此进展有助于缓和离岸投资者对于相关债券信用强度的忧虑，对于发行人来说也能够起到降低融资成本作用，预料很快也会在点心债市场出现。

中国绿地集团本周以境外全资子公司在香港发行10亿元五年及10年期美元债券， 票息分别为4.375%、5.875%，低于同行业债券票息。

不同于中资发行人常用的母集团提供“维好协议(keepwell agreement)”,此债券由绿地集团直接提供跨境担保。此为中国外管局放宽跨境担保相关规定后，第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。三大集团对这批美元债券的初步评级，也与主体评级一致。

中银国际指出，比较绿地集团先前在离岸发行的美元债券，经过久期（存续期限，duration）调整，由母集团跨境担保发行的票息大约低140-160基点，反应出投资人对于不同信用增强方式的评估。

“跨境担保的信用强度比维好协议高，对于年期比较长的债券，融资成本减少的更为明显…点心债预计很快也可以看到相同的发行案件。”一中银国际人士说。

维好协议(keepwell agreement)是一种信用增强方式，一般指母公司对子公司财务状 况、报表结构等经营、财务指标，承诺维持一定标准的一种承诺。最常见是母公司对子公司在负债期间承诺维持最低资产净值和足够的流动性、股本变动限制等。

维好协议常见于中国发行人在离岸市场以子公司作为融资主体的案件，这是因为资本管制下，中国境内企业不论是至海外直接发行，或是进行担保，都需要经过批准。不过，维好协议并不对债券本息偿还具有支付责任，对于债务人的履约能力只能起到间接增强的作用，而不是直接对债务进行担保。

穆迪企业融资部董事总经理刘长浩指出：“利用维好协定提升信用品质的债券结构十分复杂，因而具有不同风险，需要逐一予以评估。”

他表示，维好协议并非担保，法律与监管不确定性远高于担保。即使存在维好 协议，但因为中国实施资本管制，仍存在着无法按时偿还本息的风险。

三大评级公司通常将“维好协议”的债券较母集团评级低1-2级。穆迪估计，在离岸市场上，此类债券金额超过120亿美元。

尽管离岸市场持续向外辐射，点心债市场仍以中资发行人为主，占约七成。不过，由于国际投资者对于风险要求较高，多数债券均有评级。根据汇丰统计，约有88%的债券属于投资等级。

中国民营建筑工程企业--华通路桥集团本周三在上海清算所的一纸公告，再度令中国信用资产的投资者绷紧神经。该山西民企一笔将在下周三到期的短期融资券（商业票据，CP）--13华通路桥 面临本息兑付面临不确定性。

这将可能是中国首单本金违约的案件，此前陷入经营危机的11超日债，于3月已发生债市首单利息支付违约。

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 59,235.4 170

2. 渣打 41,361.7 128

3. 星展 19,248.9 50

4. 法巴 15,513.5 49

5. 中国银行 13,425.1 27

**本周市场动态**

--汇丰控股 旗下资产管理业务分支周二称，推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国固定收益基金，为首间国际资产管理机构在港的RQFII债券基金产品。

--至今年6月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,927.38亿元，较前月成长约0.92%，成长速度放缓。

--中国至6月底止人民币跨境贸易总结算发生5,681亿元，环比增加10.2%；其中跨境货物贸易结算量为3,517亿元，较上月的3,271亿元增加7.5%。

--两位消息人士透露，台湾食品大厂统一 旗下统一企业中国控股 即将再度发行宝岛债，目前三年期以3.5-3.6%在市场询价，五年期则以3.7-3.8%询价。 （完）