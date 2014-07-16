中国经济：2014年上半年国民经济运行情况发布会要点摘录

路透北京7月16日 - 中国国家统计局周三公布，2014二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，高于路透调查预估中值7.4%；环比增长2.0%。今年上半年GDP同比增长7.4%。

中国1-6月固定资产投资同比增长17.3%， 路透调查预估中值为17.2%；上半年工业和零售销售分别增长8.8%和12.1%。单独6月来看，工业和零售销售同比分别增长9.2%和12.4%，路透调查中值分别为9%和12.4%。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上讲话的内容要点摘录：(*表示新增内容)

*--今年政府出台了很多改革政策措施，改革开放和创新继续会增加经济发展的动力和活力。同时今年以来，出台的一系列政策措施的效应、效果也正在显现。即使是面临较大挑战的出口和房地产领域的指标增速来看，出口增速在最近几个月温和回升，房地产降幅收窄。

*--从下半年的情况来看，形势仍然比较错综复杂，既有推动经济持续稳定回升的动力，也确实有制约经济快速发展的压力。从影响因素来看，中国经济现在正处在转型升级、结构调整的关键阶段，三期叠加的影响仍将持续，结构调整的阵痛在传统行业、在传统领域还是比较大，包括房地产调整，短期来讲也有一些影响，但是综合来看，中国经济发展的基本面没有变，支撑经济增长的动力要远大于下行的压力，所以中国经济有能力、有潜力、有回旋余地，有条件保持经济持续较快发展。

*--当前中国的地方债务仍处在可控的状态，仍低于国际安全线。为了规范地方的借债行为，政府连续发了几个文件，要求各地加强对地方债务平台的清理、管理。这些措施正在起到成效，相信中国的债务水平会继续保持在安全线以内。

--中央一系列稳增长、促改革的政策措施是及时的，有效的。尤其是从二季度和6月份的情况来看，政策效应正在显现。

--今年上半年三产占GDP的比重是46.6%，继续保持增速快于工业，占GDP比重继续提高的势头，这是趋势性的，这就意味着中国经济正在由原来的工业主导型经济向服务主导型经济转变，这种趋势将对中国经济增长、就业以及各个方面带来深远而持久的影响。

--内需继续成为推动中国经济增长的动力。上半年最终消费对GDP增长贡献54.4%，拉动GDP增长4个百分点。上半年固定资产形成对GDP增长贡献48.5%，拉动GDP增长3.6个百分点。上半年货物及服务净出口对GDP增长贡献-2.9%，拉低GDP增长0.2个百分点。

--上半年在市场的作用下，在政策的引导下，国民经济呈现出总体平稳，稳中有进，稳中有升的良好态势。但当前的形势还是比较错综复杂。传统产业的调整，这种阵痛还要持续一段时间，所以经济中间仍面临一定的下行压力，

--上半年经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。简单的用12个字概括，总体平稳，稳中有进，稳中有升。主要指标说明，当前经济运行总体是平稳的，仍在合理区间。

--中国上半年房地产市场呈分化调整态势有市场自身调整需要，是理性回归的正常反应。房地产市场的分化调整，短期来讲确实对经济的运行产生一定压力，但是我们相信房地产市场的这种调控。从长期来讲，既有利于房地产市场本身的健康运行，也有利于国民经济可持续健康发展。（完）