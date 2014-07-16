投行观点：中国央企四项改革试点推进资产重组，或助估值提升--瑞银

路透香港7月16日 - 投行瑞银的报告称，中国国资委刚公布的央企四项改革试点有助企业推进资产重组，以改善经营效益，此举或令H股估值获得重大提升。

中国国务院国资委周二宣布六家央企成为国企“四项改革”试点企业，其中中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业。中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。

瑞银H股策略分析师陆文杰在报告中称，对于股票投资者来说，四项改革之中以国有资本投资公司和混合所有制经济两项最为相关，并认为前者涉及不良业务的处置，后者主要针对民营企业收购优质国有企业资产。

“国企股普遍只有1倍预测市帐率，低于非国有企业股份的1.4倍，因此我们认为，任何国有资产交易和重组迹象，对相关国企股的估值带来重大提升。”他说。

报告并称，随着国资委提出四项改革，相信113家央企将会开始主动推出改革计划，企业本身及其附属公司之间的并购愈见频繁。对非盈利业务进行出售将改善剩余业务的盈利能力，对有盈利且资产庞大的业务进行分拆上市有助资本滚动（如非房地产主业的央企对旗下物业发展和投资进行重组），对非国有企业具吸引力的业务可以引入民营资本。

报告列出9家央企H股拥有5%以上收入来自非核心业务，这些企业有机会进行重组，包括经纬纺织 、中国铁建 、中粮控股 、中国中冶 、大唐发电 、东方航空 、中国食品 、中国中铁 。

至于中国“淡马锡”模式的国有资本投资公司，报告称，相信国家开发投资公司、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限公司连同中粮集团，将会在其相关领域之中积极收购和重组国有资产，尤其是对不良国企的重组和整合，好处是被收购的国企不但可以获得财务支持，而且拥有更多管理自主权去改善经营状况。

报告并指出，根据过往经验，国企被收购的翌年倾向跑赢大市。平均来说，国家开发投资公司和诚通属下上市公司在被收购后的12个月股价表现较指标指数高出17%。