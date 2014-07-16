新闻稿：中国6月规模以上工业增加值同比增长9.2%--国家统计局

2014年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长9.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比5月份加快0.4个百分点。从环比看，6月份比上月增长0.77%。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长8.8%。 分三大门类看，6月份，采矿业增加值同比增长7.9%，制造业增长9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.7%。 分经济类型看，6月份，国有及国有控股企业增加值同比增长7.3%，集体企业增长3.3%，股份制企业增长10.8%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。 分行业看，6月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.1%，纺织业增长6.4%，化学原料和化学制品制造业增长10.6%，非金属矿物制品业增长8.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%，通用设备制造业增长8.8%，专用设备制造业增长6.9%，汽车制造业增长13.6%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长16.1%，电气机械和器材制造业增长10.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.3%，电力、热力生产和供应业增长3.4%。 分地区看，6月份，东部地区增加值同比增长9.0%，中部地区增长8.1%，西部地区增长11.7%。 分产品看，6月份，多种产品同比增长。其中，钢材9,805万吨，增长7.1%；水泥23,196万吨，增长0.8%；十种有色金属365万吨，增长4.6%；乙烯141万吨，增长5.6%；汽车203.4万辆，增长11.2%；轿车110.2万辆，增长9.5%；发电量4,581亿千瓦时，增长5.7%；原油加工量4,183万吨，增长5.8%。 6月份，工业企业产品销售率为97.5 %，与上年同期持平。工业企业实现出口交货值10577亿元，同比名义增长8.5%。（完）