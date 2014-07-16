新闻稿：中国上半年全国固定资产投资同比增长17.3%--国家统计局

分产业看，1-6月份，第一产业投资4,820亿元，同比增长24.1%，增速比1-5月份提高3.3个百分点；第二产业投资89,186亿元，增长14.3%，增速提高0.3个百分点；第三产业投资118,764亿元，增长19.5%，增速与1-5月份持平。 第二产业中，工业投资87,475亿元，同比增长14.2%，增速比1-5月份提高0.2个百分点；其中，采矿业投资5,700亿元，增长4.5%，增速回落2.9个百分点；制造业投资72,643亿元，增长14.8%，增速提高0.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9,132亿元，增长16.2%，增速回落0.8个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）34,094亿元，同比增长25.1%，增速比1-5月份提高0.1个百分点。其中，水利管理业投资增长34.2%，增速回落2.2个百分点；公共设施管理业投资增长25.5%，增速回落0.6个百分点；道路运输业投资增长23.5%，增速回落0.8个百分点。铁路运输业投资增长14.2%，增速提高5.9个百分点。 分地区看，1-6月份，东部地区投资100,921亿元，同比增长16.3%，增速比1-5月份提高0.1个百分点；中部地区投资58,327亿元，增长19.2%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资52,395亿元，增长18.6%，增速提高0.2个百分点。 分登记注册类型看，1-6月份，内资企业投资201,840亿元，同比增长18.3%，增速比1-5月份提高0.1个百分点；港澳台商投资5,159亿元，增长4.8%，增速提高0.3个百分点；外商投资4,965亿元，增长0.1%，1-5月份为下降0.1%。 从项目隶属关系看，1-6月份，中央项目投资9,554亿元，同比增长14.6%，增速比1-5月份提高5.9个百分点；地方项目投资203,217亿元，增长17.5%，增速回落0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-6月份，施工项目计划总投资738,771亿元，同比增长14.5%，增速比1-5月份提高1.3个百分点；新开工项目计划总投资196,843亿元，同比增长13.6%，增速提高0.9个百分点。 从到位资金情况看，1-6月份，固定资产投资到位资金246,051亿元，同比增长13.2%，增速比1-5月份提高0.2个百分点。其中，国家预算资金增长15.5%，增速比1-5月份回落4.2个百分点；国内贷款增长12.9%，增速回落0.6个百分点；自筹资金增长16.7%，增速提高0.6个百分点；利用外资下降8.3%，降幅缩小2.1个百分点；其他资金下降1.8%，降幅扩大0.6个百分点。（完）