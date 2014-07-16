更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率高于预期，经济企稳长债承压

* 10年续发国债中标收益率4.1832%高于预期

* 二季度GDP显示国内经济企稳回升

* 基本面好转令机构介入长债热情受打压 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京7月16日 - 中国财政部周三招标的10年续发国债中标收益率高于预期。交易人士表示，稍早出炉的GDP等重磅数据显示中国宏观经济企稳回升，机构在一级市场介入长债热情再受打压，且近期新债供给压力不可小觑，多重因素致今日招标结果定位偏高，需求欠佳。

业内人士稍早透露，该280亿元人民币10年续发固息国债，中标收益率为4.1832%，高于4.15%的市场预测均值；边际中标收益率4.2830%，投标倍数1.43倍。

“早晨公布的二季度GDP印证了市场对短期经济改善的预期，而且本来近期一级对长债需求就很弱，所以很容易把收益率打上去。”华南一银行交易员称。

他并指出，从该机构了解情况看，上半年配置户情绪积极，进入三季度脚步有所放缓。不过供给端压力不减，受此影响短期一级利率或逐渐被推高。

上海一银行交易员表示，整体需求疲弱，边际收益率定位比其预期要高，说明交易户搏边情绪浓厚。

中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%；今年上半年GDP同比增长7.4%。中国年初设定的全年增长目标为7.5%左右。

受访交易员并提到，虽然今日公布的经济数据显示政策扶助经济效果显现，但若无新政策出台，这种拉动力能持续多久还待观察，三季度债市可能以震荡为主。

今日新债为今年第12期国债的第一次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。原发行部分当日停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月23日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%，按半年付息。